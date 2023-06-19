В Белгородской области под обстрел попало село Пороз
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив отсутствие пострадавших.
«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле села Соболевка Валуйского городского округа и хутора Балки Шебекинского округа. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Но в результате обстрела Соболевки повреждения получила кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия, Балок – остекление в частном доме и линия электропередачи. Утром сегодняшнего дня Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.