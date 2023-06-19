Газета
Общество

В Белгородской области под обстрел попало село Пороз

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив отсутствие пострадавших.

«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна», – написал он в Telegram-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле села Соболевка Валуйского городского округа и хутора Балки Шебекинского округа. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Но в результате обстрела Соболевки повреждения получила кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия, Балок – остекление в частном доме и линия электропередачи. Утром сегодняшнего дня Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили о семи пострадавших в результате обстрела

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных