В Белгородской области под обстрел попало село Пороз

Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле села Соболевка Валуйского городского округа и хутора Балки Шебекинского округа. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Но в результате обстрела Соболевки повреждения получила кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия, Балок – остекление в частном доме и линия электропередачи. Утром сегодняшнего дня Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.