В Белгородской области сообщили о семи пострадавших в результате обстрела

«По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина – у него закрытая черепно-мозговая травма – и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести», – написал он.