В Белгородской области сообщили о семи пострадавших в результате обстрела
При обстреле Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, в том числе ребенок, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина – у него закрытая черепно-мозговая травма – и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести», – написал он.
Гладков добавил, что еще два человека получили легкие осколочные ранения, они обратились за помощью самостоятельно. В результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома. У них выбиты окна и посечены фасады.
Накануне, 18 июня, Гладков писал, что в приграничном селе Новопетровка Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства, в результате пострадавших нет. 16 июня губернатор сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа, на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.