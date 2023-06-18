В Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства

15 июня глава региона рассказал, что более 40 000 жителей получили единоразовую выплату в 10 000 руб. В тот же день вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФе сообщила, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов ВСУ.