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В Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства

Ведомости

В приграничном селе Новопетровка Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», – написал он в своем Telegram-канале.

16 июня Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа, на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО.

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

15 июня глава региона рассказал, что более 40 000 жителей получили единоразовую выплату в 10 000 руб. В тот же день вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФе сообщила, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных