В Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства
В приграничном селе Новопетровка Белгородской области беспилотник сбросил три взрывных устройства, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», – написал он в своем Telegram-канале.
16 июня Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа, на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.
15 июня глава региона рассказал, что более 40 000 жителей получили единоразовую выплату в 10 000 руб. В тот же день вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФе сообщила, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов ВСУ.