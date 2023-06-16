Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

14 июня ВСУ сбросили с беспилотников взрывное устройство и пять гранат в Белгородском районе. Еще четыре взрывных устройства было сброшено с дронов в Грайворонском городском округе, а Шебекинском округе ВСУ сбросили с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.