Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня Гладков сообщил о более 40 прилетах по территории Белгородской области со стороны Украины. Кроме того, ВСУ атаковали Краснояружский район в районе села Поповка при помощи четырех дронов-камикадзе. В результате атак противника никто не пострадал, уточнил губернатор.
14 июня ВСУ сбросили с беспилотников взрывное устройство и пять гранат в Белгородском районе. Еще четыре взрывных устройства было сброшено с дронов в Грайворонском городском округе, а Шебекинском округе ВСУ сбросили с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил создание «санитарного кордона» в том случае, если ВСУ продолжат атаковать российские территории. По его мнению, действия Киева являются попыткой спровоцировать Москву на «ответные серьезные, мощные действия».
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.