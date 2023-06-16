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Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал он в своем Telegram-канале. 

Ранее сегодня Гладков сообщил о более 40 прилетах по территории Белгородской области со стороны Украины. Кроме того, ВСУ атаковали Краснояружский район в районе села Поповка при помощи четырех дронов-камикадзе. В результате атак противника никто не пострадал, уточнил губернатор. 

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14 июня ВСУ сбросили с беспилотников взрывное устройство и пять гранат в Белгородском районе. Еще четыре взрывных устройства было сброшено с дронов в Грайворонском городском округе, а Шебекинском округе ВСУ сбросили с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. 

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил создание «санитарного кордона» в том случае, если ВСУ продолжат атаковать российские территории. По его мнению, действия Киева являются попыткой спровоцировать Москву на «ответные серьезные, мощные действия». 

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных