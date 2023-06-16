Путин предупредил Киев о создании «санитарного кордона» в случае продолжения атак
В случае продолжения атак Украины на Россию Москва рассмотрит вопрос о создании «санитарного кордона». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если дальше атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарного кордона на украинской территории», – сказал он, отвечая на вопрос модератора.
Путин отметил, что атаки украинских беспилотников на Кремль, на Белгородскую область и другие российские регионы являются попыткой Киева спровоцировать Москву на «ответные серьезные мощные действия». Президент РФ заявил, что для российской армии нет технических ограничений, чтобы «уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева», но Россия не делает этого «по ряду соображений».
13 июня Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно, – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого заявил, что линия демилитаризованной зоны Украины должна проходить по границам Львова для обеспечения безопасности России. В Кремле пояснили, что речь идет о том, чтобы отодвинуть военную инфраструктуру Украины «на санитарное расстояние» для обеспечения безопасность граждан РФ.