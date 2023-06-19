Белгородский губернатор сообщил об обстреле села
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате никто не пострадал, уточнил он.
«Из ствольной артиллерии обстреляли Соболевку Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Подомовой обход территории продолжается», – написал он в Telegram-канале.
До этого Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ хутора Балки Шебекинского округа. Пострадавших не было. Но повреждения получили остекление в частном доме и линия электропередачи. Сегодня утром Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.