Белгородский губернатор сообщил об обстреле села

До этого Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ хутора Балки Шебекинского округа. Пострадавших не было. Но повреждения получили остекление в частном доме и линия электропередачи. Сегодня утром Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.