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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате никто не пострадал, уточнил он.

«Из ствольной артиллерии обстреляли Соболевку Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Подомовой обход территории продолжается», – написал он в Telegram-канале.

До этого Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ хутора Балки Шебекинского округа. Пострадавших не было. Но повреждения получили остекление в частном доме и линия электропередачи. Сегодня утром Гладков сообщил, что при обстреле Валуйского городского округа пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Ранее по теме: Гладков сообщил о нанесенных ударах по Белгородской области за сутки

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных