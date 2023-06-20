Прокуратура Польши прекратила расследование дела о нападении на посла России

Причины завершения расследования называются «чисто формальными». По версии прокуратуры, применение УК зависит от особенностей законодательства иностранного государства, в данном случае – России. Уточняется, что в законодательстве России нет ответственности за оскорбление глав других государств или их представителей, «отсюда и решение о прекращении [дела], а значит, никто не будет нести ответственность за нападение на посла».