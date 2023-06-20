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Прокуратура Польши прекратила расследование дела о нападении на посла России

Ведомости

Польская прокуратура прекратила разбирательство по делу о нападении на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом сообщила радиостанция RMF.

Причины завершения расследования называются «чисто формальными». По версии прокуратуры, применение УК зависит от особенностей законодательства иностранного государства, в данном случае – России. Уточняется, что в законодательстве России нет ответственности за оскорбление глав других государств или их представителей, «отсюда и решение о прекращении [дела], а значит, никто не будет нести ответственность за нападение на посла».

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9 мая прошлого года Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

После этого МИД России выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело только через два месяца после нападения, в июле 2022 г. По словам российского посла, которому тогда пришло письмо о начале разбирательства, дело заведено по ст. 136 Уголовного кодекса республики, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В этом году 9 мая Андреев также не смог возложить венки в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных