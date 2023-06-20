Прокуратура Польши прекратила расследование дела о нападении на посла России
Польская прокуратура прекратила разбирательство по делу о нападении на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом сообщила радиостанция RMF.
Причины завершения расследования называются «чисто формальными». По версии прокуратуры, применение УК зависит от особенностей законодательства иностранного государства, в данном случае – России. Уточняется, что в законодательстве России нет ответственности за оскорбление глав других государств или их представителей, «отсюда и решение о прекращении [дела], а значит, никто не будет нести ответственность за нападение на посла».
9 мая прошлого года Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.
После этого МИД России выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций.
Польская прокуратура возбудила уголовное дело только через два месяца после нападения, в июле 2022 г. По словам российского посла, которому тогда пришло письмо о начале разбирательства, дело заведено по ст. 136 Уголовного кодекса республики, касающейся нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В этом году 9 мая Андреев также не смог возложить венки в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.