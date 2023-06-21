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В Минской области пройдут мобилизационные учения

Ведомости

Мобилизационные учения пройдут в Минской области в период с 21 по 30 июня. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии.

В рамках учений будут выполнены мероприятия «по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов».

В ведомстве подчеркнули, что такие учения проводятся ежегодно. Их целью является оценка готовности военкоматов, госорганов, местной исполнительной власти «выполнять задачи по предназначению».

В прошлом году мобилизационные учения проходили в Гомельской области в период с 22 июня по 1 июля. А в 2021 г. они проходили в Могилевской области.

Осенью прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко и минобороны республики неоднократно опровергали проведение мобилизации в стране. По словам Лукашенко, все сообщения о подготовке Белоруссии к мобилизации являются попытками оппозиции создать напряженную обстановку в республике на фоне проведения частичной мобилизации в России (она продолжалась с 21 сентября по 31 октября 2022 г.).

В феврале 2023 г. Лукашенко сообщил, что в стране могут объявить мобилизацию, если Белоруссия почувствует внешнюю угрозу. При этом президент заверил, что такой угрозы пока нет и в стране не собираются объявлять мобилизацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных