В Минской области пройдут мобилизационные учения
Мобилизационные учения пройдут в Минской области в период с 21 по 30 июня. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии.
В рамках учений будут выполнены мероприятия «по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов».
В ведомстве подчеркнули, что такие учения проводятся ежегодно. Их целью является оценка готовности военкоматов, госорганов, местной исполнительной власти «выполнять задачи по предназначению».
В прошлом году мобилизационные учения проходили в Гомельской области в период с 22 июня по 1 июля. А в 2021 г. они проходили в Могилевской области.
Осенью прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко и минобороны республики неоднократно опровергали проведение мобилизации в стране. По словам Лукашенко, все сообщения о подготовке Белоруссии к мобилизации являются попытками оппозиции создать напряженную обстановку в республике на фоне проведения частичной мобилизации в России (она продолжалась с 21 сентября по 31 октября 2022 г.).
В феврале 2023 г. Лукашенко сообщил, что в стране могут объявить мобилизацию, если Белоруссия почувствует внешнюю угрозу. При этом президент заверил, что такой угрозы пока нет и в стране не собираются объявлять мобилизацию.