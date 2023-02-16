Лукашенко назвал условие для проведения мобилизации в Белоруссии
Если Белоруссия почувствует угрозу, то в стране объявят мобилизацию, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ, передает «БелТА». По его словам, сейчас такой угрозы нет.
«Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет», – заявил белорусский президент.
Лукашенко заверил, что в стране не собираются объявлять мобилизацию. «Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия», – добавил он. Лукашенко подчеркнул, что белорусы должны каждый день заниматься своим делом и жить спокойно.
«БелТА» передает, что по поводу отдельных призывов чуть ли не бежать из Белоруссии Лукашенко заявил, что этот «гвалт» [шум] скоро спадет и это просто информационная кампания, развернутая в определенных целях.
В сентябре 2022 г. Лукашенко заявил, что мобилизации в Белоруссии не будет, подобные сообщения являются фейком. Он указал на попытки оппозиции развить идею о возможной мобилизации в стране по аналогии с Россией. По его словам, целью таких публикаций является создание напряженной обстановки в республике.
Минобороны Белоруссии 22 ноября 2022 г. опровергло информацию о якобы проведении на территории республики скрытой мобилизации. В оборонном ведомстве тогда пояснили, что военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.
15 ноября минобороны республики сообщило о плановой проверке учетных данных военнообязанных. В ведомстве также отметили, что ход проведения этой проверки демонстрирует высокий уровень понимания белорусами своих обязанностей по воинскому учету.
В России частичная мобилизация шла с 21 сентября 2022 г. по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка». Объявлению частичной мобилизации в России предшествовали заявления властей об отсутствии таких планов. В частности, об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре, а сам президент утверждал, что срочники и резервисты не будут участвовать в военной операции на Украине.