Лукашенко назвал условие для проведения мобилизации в Белоруссии

В России частичная мобилизация шла с 21 сентября 2022 г. по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка». Объявлению частичной мобилизации в России предшествовали заявления властей об отсутствии таких планов. В частности, об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре, а сам президент утверждал, что срочники и резервисты не будут участвовать в военной операции на Украине.