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Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Московскую область

Ведомости

Российские военнослужащие пресекли попытки ВСУ атаковать объекты Минобороны на территории Московской области тремя беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, разрушений нет, добавили в ведомстве.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных