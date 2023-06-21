Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Московскую область
Российские военнослужащие пресекли попытки ВСУ атаковать объекты Минобороны на территории Московской области тремя беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», – сказано в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, разрушений нет, добавили в ведомстве.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра.