Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Московскую область

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра.