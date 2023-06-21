Губернатор подтвердил падение беспилотников в Московской области

Это не первый случай, когда беспилотники были обнаружены в Московской области. В частности, 30 мая Воробьев сообщил о работе системы ПВО в Подмосковье. По данным Генпрокуратуры, беспилотники тогда упали в 500 м от Ильинского шоссе г. о. Красногорск и в Одинцовском городском округе. Утром того же дня беспилотники атаковали и несколько зданий в Москве. В результате здания получили незначительные повреждения. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась.