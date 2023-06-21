Губернатор подтвердил падение беспилотников в Московской области
В поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей сбиты два беспилотника. Эту информацию подтвердил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», – написал он.
По словам Воробьева, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушения также не были обнаружены.
Ранее ТАСС писал, что в Подмосковье системы радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника. По информации Telegram-канала Baza, два из них упали как раз в Наро-Фоминском городском округе, еще один был обнаружен в небе в районе деревни Лукино, в каком именно районе Подмосковья это произошло, – не уточняется.
Это не первый случай, когда беспилотники были обнаружены в Московской области. В частности, 30 мая Воробьев сообщил о работе системы ПВО в Подмосковье. По данным Генпрокуратуры, беспилотники тогда упали в 500 м от Ильинского шоссе г. о. Красногорск и в Одинцовском городском округе. Утром того же дня беспилотники атаковали и несколько зданий в Москве. В результате здания получили незначительные повреждения. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась.
Минобороны назвало удары беспилотников по Москве «террористической атакой». Как сообщили в оборонном ведомстве, Киев ударил по столице восемью беспилотниками, все они сбиты. Комментируя произошедшее, руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку дронов «актом устрашения, направленным на мирное население».