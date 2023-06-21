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Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании, американский лидер заявил, что Си Цзиньпинь был расстроен, когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США.

«Причина, по которой Си Цзиньпин был очень расстроен, когда я сбил воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что оно там было. <…> Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было произойти там, где это было. Это было сбито с курса», – заявил Байден.

На слова американского президента уже последовала реакция Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что высказывания «крайне абсурдны, безответственны» и «нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией». МИД КНР выразил США протест, пишут «РИА Новости».

Отмечается, что такое заявлением Байден сделал после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, которому удалось встретиться с председателем КНР. Как отмечает агентство, ранее Блинкен заявил, что главу с воздушным шаром следует закрыть.

Ранее по теме: Госсекретарю США удалось встретиться с председателем КНР в Пекине

В феврале 2023 г. США посчитали китайский воздушный шар, залетевший на их территорию, разведывательным аппаратом и сбили его. Это привело к дипломатическому конфликту с Китаем, который осудил действия Вашингтона против якобы гражданского объекта, случайно попавшего на территорию США.

Госсекретарь США 19 июня, на второй день своего визита в Пекин, провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи, добавив, что «две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных