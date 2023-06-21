Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

«Причина, по которой Си Цзиньпин был очень расстроен, когда я сбил воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что оно там было. <…> Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было произойти там, где это было. Это было сбито с курса», – заявил Байден.