ЛДПР выдвинула Бориса Чернышова в кандидаты на пост мэра Москвы
ЛДПР официально выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборы мэра Москвы от партии. Это решение было принято на конференции московского отделения ЛДПР, пишет ТАСС.
«По результатам тайного голосования кандидатура Чернышова набрала достаточное количество голосов и выдвинута кандидатом в мэры Москвы», – сообщил председатель счетной комиссии Егор Анисимов.
Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование.
В выборах также примет участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Его кандидатуру поддержала «Единая Россия» 9 июня. За его выдвижение проголосовали 275 делегатов.
Об официальном выдвижении своего кандидата уже также сообщили в партии «Новые люди», им стал вице-спикер Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Владислав Даванков. 20 июня партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» выдвинула первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева. Предполагается, что в выборах также примет участие депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов. О его выдвижении партия должна будет объявить 23 июня.