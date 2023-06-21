ЛДПР выдвинула Бориса Чернышова в кандидаты на пост мэра Москвы

Об официальном выдвижении своего кандидата уже также сообщили в партии «Новые люди», им стал вице-спикер Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Владислав Даванков. 20 июня партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» выдвинула первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева. Предполагается, что в выборах также примет участие депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов. О его выдвижении партия должна будет объявить 23 июня.