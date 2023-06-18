«Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы
Столичное отделение партии «Новые люди» выдвинуло вице-спикера Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы в этом сентябре, заявил лидер партии Алексей Нечаев.
«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее 9 июня «Единая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры действующего главы города Сергея Собянина на предстоящих выборах. За него проголосовали 275 делегатов. Его формальным соперником был секретарь московского регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как ожидается, в выборах также примут участие депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование.