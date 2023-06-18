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«Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

Ведомости

Столичное отделение партии «Новые люди» выдвинуло вице-спикера Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы в этом сентябре, заявил лидер партии Алексей Нечаев.

«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее 9 июня «Единая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры действующего главы города Сергея Собянина на предстоящих выборах. За него проголосовали 275 делегатов. Его формальным соперником был секретарь московского регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как ожидается, в выборах также примут участие депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Ранее по теме: Голосование на выборах мэра Москвы продлится три дня

Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных