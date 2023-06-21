Шойгу заявил о ведении коллективным Западом войны против России
Коллективный Запад развернул против России настоящую войну. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками военных учреждений.
«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Шойгу отметил, что сейчас «решается судьба нашей родины» и «определяется ее геополитическое будущее».
В конце апреля министр заявил, что против России были задействованы военный потенциал и возможности «практически всех стран НАТО». Тогда он также отметил введение санкций против страны и организацию военной помощи Украине со стороны западных стран.
Российские власти неоднократно указывали на вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. В сентябре прошлого года президент страны Владимир Путин, объявляя проведение частичной мобилизации в стране, заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После ее начала США, Великобритания, страны Евросоюза и другие западные государства ответили масштабными санкциями против разных секторов экономики. Ограничения затронули авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др. Кроме того, Запад начал оказывать Киеву военную помощь.