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Шойгу заявил о ведении коллективным Западом войны против России

Ведомости

Коллективный Запад развернул против России настоящую войну. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками военных учреждений.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Шойгу отметил, что сейчас «решается судьба нашей родины» и «определяется ее геополитическое будущее».

В конце апреля министр заявил, что против России были задействованы военный потенциал и возможности «практически всех стран НАТО». Тогда он также отметил введение санкций против страны и организацию военной помощи Украине со стороны западных стран.

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Российские власти неоднократно указывали на вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. В сентябре прошлого года президент страны Владимир Путин, объявляя проведение частичной мобилизации в стране, заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После ее начала США, Великобритания, страны Евросоюза и другие западные государства ответили масштабными санкциями против разных секторов экономики. Ограничения затронули авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др. Кроме того, Запад начал оказывать Киеву военную помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных