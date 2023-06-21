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Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о контроле за иноагентами

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о контроле за деятельностью иноагентов, а также о лишении иноагентов господдержки. Это следует из думской электронной базы.

Поправками предлагается наделить Минюст правом вести контроль за соблюдением законодательства об иноагентах, в том числе выносить предупреждения о недопустимости нарушения закона лицам, которые взаимодействуют с иноагентами. В случае невыполнения предписания в течение месяца организациям может грозит штраф до 300 000 руб., гражданам – до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб.

Также одним из законопроектов предлагается лишить иноагентов возможности получать имущественную поддержку от государства, которой пользуются социально ориентированные НКО и малый и средний бизнес, что «противоречит национальным интересам России», следует из пояснительной записки. Ограничения, которые должны быть учтены и которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

21 июня председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является соавтором законопроектов, рассказывал, что Госдума сегодня рассмотрит в том числе и поправки, которые направлены на регулирование деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и включают установление уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за работу незарегистрированных НПО. Однако, согласно думской электронной базе, три соответствующих законопроекта на заседании парламента 21 июня не рассматривались.

Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Пискарев пояснил, что зарубежные НПО и иноагенты пытаются вмешиваться в выборы в России, дискредитируют армию и распространяют о ней фейки, пропагандируют ЛГБТ и т. д. Их финансированием занимаются США, Великобритания, ФРГ и другие страны НАТО, подчеркнул депутат. Пискарев, со ссылкой на оценку экспертов, отмечает, что в 2022 г. на их работу из-за рубежа поступило более 1 млрд руб., но сумма «может быть больше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных