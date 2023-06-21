Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о контроле за иноагентами

Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Пискарев пояснил, что зарубежные НПО и иноагенты пытаются вмешиваться в выборы в России, дискредитируют армию и распространяют о ней фейки, пропагандируют ЛГБТ и т. д. Их финансированием занимаются США, Великобритания, ФРГ и другие страны НАТО, подчеркнул депутат. Пискарев, со ссылкой на оценку экспертов, отмечает, что в 2022 г. на их работу из-за рубежа поступило более 1 млрд руб., но сумма «может быть больше».