Россия запретила въезд 48 гражданам Австралии
МИД России ввел персональные санкции против 48 граждан Австралии, запретив им въезд в страну на бессрочной основе, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о журналистах и парламентариях, формирующих в Австралии антироссийскую повестку, а также о подрядчиках военно-промышленного комплекса страны. Запрет вводится, добавили в МИДе, в ответ на политически мотивированные санкции Австралии против российских граждан и компаний.
«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», – подытожили в МИД РФ.
15 июня стало известно, что правительство Австралии аннулирует договор аренды участка, на котором планировалось строительство посольства России. Этот договор был заключен между странами в 2008 г. Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, сегодня парламент быстро принял соответствующий закон, который внесло правительство. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснил такое решение требованиями безопасности.
МИД РФ выразил решительный протест из-за этого шага властей Австралии, пообещав ответные меры. В Кремле решение Австралии аннулировать аренду участка назвали очередным недружественным проявлением.
19 мая Австралия расширила санкции против России, добавив в список 21 компанию и три физлица. Под ограничения в том числе попали помощник президента РФ Максим Орешкин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, а также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Среди компаний в санкционный список Австралии были добавлены госкорпорация «Росатом», золотодобывающая компания ПАО «Полюс», ряд оборонных предприятий и пять банков: МТС-банк, «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», Уральский банк реконструкции и развития.