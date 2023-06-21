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Россия запретила въезд 48 гражданам Австралии

Ведомости

МИД России ввел персональные санкции против 48 граждан Австралии, запретив им въезд в страну на бессрочной основе, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о журналистах и парламентариях, формирующих в Австралии антироссийскую повестку, а также о подрядчиках военно-промышленного комплекса страны. Запрет вводится, добавили в МИДе, в ответ на политически мотивированные санкции Австралии против российских граждан и компаний.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», – подытожили в МИД РФ.

15 июня стало известно, что правительство Австралии аннулирует договор аренды участка, на котором планировалось строительство посольства России. Этот договор был заключен между странами в 2008 г. Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, сегодня парламент быстро принял соответствующий закон, который внесло правительство. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объяснил такое решение требованиями безопасности.

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МИД РФ выразил решительный протест из-за этого шага властей Австралии, пообещав ответные меры. В Кремле решение Австралии аннулировать аренду участка назвали очередным недружественным проявлением.

19 мая Австралия расширила санкции против России, добавив в список 21 компанию и три физлица. Под ограничения в том числе попали помощник президента РФ Максим Орешкин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, а также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Среди компаний в санкционный список Австралии были добавлены госкорпорация «Росатом», золотодобывающая компания ПАО «Полюс», ряд оборонных предприятий и пять банков: МТС-банк, «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», Уральский банк реконструкции и развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных