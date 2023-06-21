Россия запретила въезд 48 гражданам Австралии

19 мая Австралия расширила санкции против России, добавив в список 21 компанию и три физлица. Под ограничения в том числе попали помощник президента РФ Максим Орешкин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, а также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Среди компаний в санкционный список Австралии были добавлены госкорпорация «Росатом», золотодобывающая компания ПАО «Полюс», ряд оборонных предприятий и пять банков: МТС-банк, «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», Уральский банк реконструкции и развития.