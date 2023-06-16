МИД России заявил решительный протест послу Австралии
Послу Австралии Грейму Михану заявили решительный протест из-за расторжения договора аренды на земельный участок, где строился новый комплекс посольства России в Канберре. Об этом сообщили в российском МИДе.
«Подчеркнуто, что рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю», – говорится в сообщении министерства.
Внешнеполитическое ведомство пообещало задействовать «все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры».
6 июня послу Бельгии в Москве Марку Михельсону был заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами применения бельгийского оружия диверсионными группами (ДРГ) на территории Белгородской области. Тогда же МИД призвал Брюссель «не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов».
Газета The Washington Post в начале июня обратила внимание на использование поставленного Киеву бельгийского оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область 22 мая. Кроме этого, американская газета обнаружила оружие и технику, которые были поставлены США, Чехией, Польшей и др.