МИД России заявил решительный протест послу Австралии

«Подчеркнуто, что рассматриваем это как откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю», – говорится в сообщении министерства.