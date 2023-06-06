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Политика

В МИД России вызвали посла Бельгии в Москве

Ведомости

6 июня посла Бельгии в Москве Марка Михельсона вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Послу был заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами применения бельгийского оружия диверсионными группами (ДРГ) на территории Белгородской области.

«Подчеркнуто, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований», – добавили в российском МИДе, призвав Брюссель «не закрывать глаза» на свидетельства поддержки террористов Киевом.

The Washington Post ранее обратила внимание на использование поставленного Киеву бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Кроме этого, американская газета обнаружила оружие и технику, которые были поставлены США, Чехией, Польшей и др. После этого газета Le Soir сообщила о намерении Брюсселя обратиться к Киеву за объяснениями.

5 июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил журналистам, что поручил разведке и военным службам проверить информацию о том, что напавшая на Белгородскую область ДРГ использовала бельгийское оружие. Он отметил, что их оружие предназначено «для оборонительных целей на украинской территории».

ДРГ ВСУ проникла в Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. В результате происшествия погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. В ходе контртеррористической операции противник был заблокирован и разгромлен, сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Остатки боевиков российские военные вытеснили на территорию Украины и ликвидировали, заявил он. По данным Минобороны, было уничтожено более 70 диверсантов.

4 июня Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородской области. Действия противника выявили российские пограничники. В результате артиллерийского удара противник был «рассеян и отошел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных