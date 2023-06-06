В МИД России вызвали посла Бельгии в Москве
6 июня посла Бельгии в Москве Марка Михельсона вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Послу был заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами применения бельгийского оружия диверсионными группами (ДРГ) на территории Белгородской области.
«Подчеркнуто, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований», – добавили в российском МИДе, призвав Брюссель «не закрывать глаза» на свидетельства поддержки террористов Киевом.
The Washington Post ранее обратила внимание на использование поставленного Киеву бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Кроме этого, американская газета обнаружила оружие и технику, которые были поставлены США, Чехией, Польшей и др. После этого газета Le Soir сообщила о намерении Брюсселя обратиться к Киеву за объяснениями.
5 июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил журналистам, что поручил разведке и военным службам проверить информацию о том, что напавшая на Белгородскую область ДРГ использовала бельгийское оружие. Он отметил, что их оружие предназначено «для оборонительных целей на украинской территории».
ДРГ ВСУ проникла в Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. В результате происшествия погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. В ходе контртеррористической операции противник был заблокирован и разгромлен, сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Остатки боевиков российские военные вытеснили на территорию Украины и ликвидировали, заявил он. По данным Минобороны, было уничтожено более 70 диверсантов.
4 июня Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородской области. Действия противника выявили российские пограничники. В результате артиллерийского удара противник был «рассеян и отошел».