В МИД России вызвали посла Бельгии в Москве

The Washington Post ранее обратила внимание на использование поставленного Киеву бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Кроме этого, американская газета обнаружила оружие и технику, которые были поставлены США, Чехией, Польшей и др. После этого газета Le Soir сообщила о намерении Брюсселя обратиться к Киеву за объяснениями.