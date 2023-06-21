Азербайджан планирует направить около $10 млн на восстановление Украины

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», – сказал министр конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.