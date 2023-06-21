Азербайджан планирует направить около $10 млн на восстановление Украины
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении республики направить порядка $10 млн на восстановление Украины, пишет «Интерфакс».
«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», – сказал министр конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.
МИД Азербайджана сообщил, что в рамках конференции Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где министр заявил о намерении Азербайджана продолжить «гуманитарную помощь в связи с кризисом вокруг Украины». Кроме того, согласно заявлению министра, Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $20 млн с начала спецоперации.
В декабре прошлого года азербайджанский МИД сообщил об отправке на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. После этого ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщил, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов вызывает недоумение у Москвы.
Источник в МИДе тогда отметил, что в рамках спецоперации армией России уничтожается критическая инфраструктура Украины, которую использует «киевский режим для военных нужд». «Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», – отметил тогда собеседник агентства.