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Азербайджан планирует направить около $10 млн на восстановление Украины

Ведомости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении республики направить порядка $10 млн на восстановление Украины, пишет «Интерфакс».

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 млн», – сказал министр конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

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МИД Азербайджана сообщил, что в рамках конференции Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где министр заявил о намерении Азербайджана продолжить «гуманитарную помощь в связи с кризисом вокруг Украины». Кроме того, согласно заявлению министра, Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $20 млн с начала спецоперации.

В декабре прошлого года азербайджанский МИД сообщил об отправке на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. После этого ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщил, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов вызывает недоумение у Москвы. 

Источник в МИДе тогда отметил, что в рамках спецоперации армией России уничтожается критическая инфраструктура Украины, которую использует «киевский режим для военных нужд». «Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», – отметил тогда собеседник агентства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных