Посол Антонов счел США ответственными за восстановление Украины
США несут ответственность за затягивание конфликта на Украине, поэтому и восстанавливать страну должны будут именно они. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что России придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов заявил, что конфликт на Украине стал результатом целенаправленных усилий США по созданию очага напряженности у границ РФ. Теперь же западные страны, добавил он, занимаются «разжиганием противостояния», накачивая Украину оружием и отвергая любые мирные инициативы.
«Это означает, что администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», – приводит его слова пресс-служба посольства.
21 июня в Лондоне состоялась конференция украинских доноров, посвященная теме постконфликтной реконструкции Украины. На ней президент страны Владимир Зеленский потребовал у западных союзников «конкретных действий» по восстановлению Украины, писали «Ведомости».
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. Позднее ЕС пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет, сообщил Bloomberg 21 июня.