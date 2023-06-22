Посол Антонов счел США ответственными за восстановление Украины

В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. Позднее ЕС пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет, сообщил Bloomberg 21 июня.