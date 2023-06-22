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Политика

Посол Антонов счел США ответственными за восстановление Украины

Ведомости

США несут ответственность за затягивание конфликта на Украине, поэтому и восстанавливать страну должны будут именно они. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что России придется заплатить за восстановление Украины.

Антонов заявил, что конфликт на Украине стал результатом целенаправленных усилий США по созданию очага напряженности у границ РФ. Теперь же западные страны, добавил он, занимаются «разжиганием противостояния», накачивая Украину оружием и отвергая любые мирные инициативы.

«Это означает, что администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», – приводит его слова пресс-служба посольства.

21 июня в Лондоне состоялась конференция украинских доноров, посвященная теме постконфликтной реконструкции Украины. На ней президент страны Владимир Зеленский потребовал у западных союзников «конкретных действий» по восстановлению Украины, писали «Ведомости».

Ранее по теме: В Лондоне прошла конференция доноров Украины

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. Позднее ЕС пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет, сообщил Bloomberg 21 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных