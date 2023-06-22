Путин заявил о нарушениях принципов Конвенции о запрещении биооружия
Принципы, закрепленные в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сегодня систематически нарушаются, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в его приветствии участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
Глава государства подчеркнул, что сегодня очень важно сохранить и укрепить механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера.
«В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются», – говорится в обращении президента.
При этом ряд стран, которые хотят использовать международные проблемы «для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других», пытаются мешать возникающим полезным инициативам по противодействию биологическим угрозам.
Россия, добавил Путин, выступает за укрепление международных механизмов, препятствующих разработке и распространению таких вооружений.
«Исходим из того, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств», – заявил президент.
Путин также указал на важность наращивания коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями, подчеркнув, что Россия продолжит активно помогать в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных точках мира.
В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В 200-страничном документе говорилось, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.