Газета
Политика

Путин заявил о нарушениях принципов Конвенции о запрещении биооружия

Ведомости

Принципы, закрепленные в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сегодня систематически нарушаются, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в его приветствии участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Глава государства подчеркнул, что сегодня очень важно сохранить и укрепить механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера.

«В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются», – говорится в обращении президента.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

При этом ряд стран, которые хотят использовать международные проблемы «для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других», пытаются мешать возникающим полезным инициативам по противодействию биологическим угрозам.

Россия, добавил Путин, выступает за укрепление международных механизмов, препятствующих разработке и распространению таких вооружений.

«Исходим из того, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств», – заявил президент.

Путин также указал на важность наращивания коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями, подчеркнув, что Россия продолжит активно помогать в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных точках мира.

Ранее по теме: МИД Китая призвал провести международное расследование по биологическому оружию США

В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В 200-страничном документе говорилось, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных