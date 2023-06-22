Захарова напомнила послу Израиля на Украине про Холокост

«Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е гг. Кстати, в основном англосаксы. Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте», – отметила Захарова. Кроме того, представитель МИДа заявила, что про Холокост надо помнить «не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда».