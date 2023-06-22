Захарова напомнила послу Израиля на Украине про Холокост
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление израильского посла на Украине Михаила Бродского о «героях Украины». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Бродский в интервью израильскому порталу Iton TV заявил, что, несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится «в поиске своей идентичности, в поиске своих героев». «Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», – сказал израильский посол.
«Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е гг. Кстати, в основном англосаксы. Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте», – отметила Захарова. Кроме того, представитель МИДа заявила, что про Холокост надо помнить «не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда».
В конце мая Захарова, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма о смерти россиян как «самой удачной» трате денег властями США, заявила, что одна из «инвестиций» США привела к Холокосту. Она привела в пример создателя автомобильной компании Ford Генри Форда, заводы которого «производили до 70 000 грузовиков в год для нужд вермахта».
Кроме Форда представитель упомянула и Coca-Cola, которая «исправно снабжала» немецких солдат газировкой, а также «Фанту», которая была создана компанией Coca-Cola Deutschland и немецким бизнесменом Максом Кейтом после торгового эмбарго нацистской Германии.