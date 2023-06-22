Бывший конгрессмен Херд объявил об участии в выборах президента США
Бывший конгрессмен от штата Техас Уилл Херд объявил о решении баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 г. Об этом сообщает Associated Press (АР).
«Я верю, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прошлого», – заявил Херд.
АР отмечает, что Херд является ярым противником бывшего президента США Дональда Трампа. В видеообращении, которое цитирует издание, он заявил, что если партия выдвинет кандидатом «эгоистичного и неудавшегося политика, попирающего законы» Трампа, то нынешний президент Джо Байден победит. Вместе с этим он заявил, что и действующий президент не способен решить проблемы страны.
О своем участии в президентской гонке уже объявил ряд политических деятелей США. В их числе действующие президент Байден, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, а также Трамп и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди.
Эксперты «Ведомостей» отмечали, что основной интригой этих выборов будет выбор кандидата Республиканской партии. Трамп находится под следствием, а его главный конкурент по партии Десантис уверенно набирает очки. Вместе с этим у кандидатов от Республиканской и Демократической партий одинаково высокие шансы на успех.