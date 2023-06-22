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Политика

Бывший конгрессмен Херд объявил об участии в выборах президента США

Ведомости

Бывший конгрессмен от штата Техас Уилл Херд объявил о решении баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 г. Об этом сообщает Associated Press (АР).

«Я верю, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прошлого», – заявил Херд.

АР отмечает, что Херд является ярым противником бывшего президента США Дональда Трампа. В видеообращении, которое цитирует издание, он заявил, что если партия выдвинет кандидатом «эгоистичного и неудавшегося политика, попирающего законы» Трампа, то нынешний президент Джо Байден победит. Вместе с этим он заявил, что и действующий президент не способен решить проблемы страны.

Ранее по теме: Джо Байден будет безальтернативным кандидатом от демократов

О своем участии в президентской гонке уже объявил ряд политических деятелей США. В их числе действующие президент Байден, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, а также Трамп и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди.

Эксперты «Ведомостей» отмечали, что основной интригой этих выборов будет выбор кандидата Республиканской партии. Трамп находится под следствием, а его главный конкурент по партии Десантис уверенно набирает очки. Вместе с этим у кандидатов от Республиканской и Демократической партий одинаково высокие шансы на успех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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