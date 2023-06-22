Бывший конгрессмен Херд объявил об участии в выборах президента США

АР отмечает, что Херд является ярым противником бывшего президента США Дональда Трампа. В видеообращении, которое цитирует издание, он заявил, что если партия выдвинет кандидатом «эгоистичного и неудавшегося политика, попирающего законы» Трампа, то нынешний президент Джо Байден победит. Вместе с этим он заявил, что и действующий президент не способен решить проблемы страны.