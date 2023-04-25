Джо Байден становится безальтернативным кандидатом от демократов

Обычно примерно за полтора года до выборов действующий президент объявляет, будет ли он переизбираться, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Вероятность того, что Байден сделает это, была очень большой, так как это вполне укладывается в американскую традицию, добавляет эксперт. Альтернативного кандидата от Демпартии не предполагается, так как партия делает ставку на действующего президента. Байден, несмотря на свой почтенный возраст, вполне активен и здоров, и потому возможностей не объявить о переизбрании у него, по сути, не было, считает эксперт. Но при этом если с Байденом вдруг что-то случится за время предвыборной гонки, то демократы окажутся в патовой ситуации, так как они не успеют найти и подготовить другого кандидата, отмечает Журавлева. Переход же номинации к Камале Харрис подорвёт позиции партии, так как она имеет очень слабую поддержку даже на фоне Байдена.