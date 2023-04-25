Джо Байден становится безальтернативным кандидатом от демократов

Джо Байден становится безальтернативным кандидатом от демократовПару Байдену в качестве вице-президента снова составит Камалла Харрис
Президент США Джо Байден официально объявил 25 апреля о своем решении переизбраться на свой пост в 2024 г. Он сделал это посредством размещения трёхминутного видеоролика в Youtube. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», – заявил Байден.
По его словам, он собрался «закончить работу», начатую когда США грозила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой. В качестве угрозы демократии он назвал «экстремистов MAGA» (Make America Great Again, предвыборный лозунг Дональда Трампа в кампании 2020 г.). Позднее вице-президент Камала Харрис объявила, что снова будет выдвигаться на свой пост в 2024 г. вместе с Байденом.
Обычно примерно за полтора года до выборов действующий президент объявляет, будет ли он переизбираться, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Вероятность того, что Байден сделает это, была очень большой, так как это вполне укладывается в американскую традицию, добавляет эксперт. Альтернативного кандидата от Демпартии не предполагается, так как партия делает ставку на действующего президента. Байден, несмотря на свой почтенный возраст, вполне активен и здоров, и потому возможностей не объявить о переизбрании у него, по сути, не было, считает эксперт. Но при этом если с Байденом вдруг что-то случится за время предвыборной гонки, то демократы окажутся в патовой ситуации, так как они не успеют найти и подготовить другого кандидата, отмечает Журавлева. Переход же номинации к Камале Харрис подорвёт позиции партии, так как она имеет очень слабую поддержку даже на фоне Байдена.
Но если Байден дойдет до выборов, то у него есть очень реальные шансы снова победить, уверена Журавлева. Традиционно американцы, за редкими исключениями как с Дональдом Трампом в 2020 г., поддерживают на выборах действующего президента, идущего на второй срок. Кроме того, у демократов есть очень серьезный инструмент мобилизации населения – это стремление снова не допустить возвращения Трампа к власти, отмечает эксперт. Другой громкой темой, которая будет подогреваться демократами в предвыборной борьбе, будет тема запрета абортов, говорит Журавлева. Трамп вполне может стать кандидатом от Республиканской партии, и тогда дуэль 2020 г. снова повторится, допускает аналитик. В таком случае Трамп будет использовать в своей риторике тему украденных в 2020 г. выборов и борьбу с «глубинным государством», как свой инструмент мобилизации электората, заключает эксперт.
В США многоступенчатая избирательная система и осенью начнется одна из кампаний, а именно – партийные голосования. Именно поэтому сейчас все кандидаты на пост президента официально заявляют о своем выдвижении, поясняет научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Байден несколько затянул с объявлением, причинами этому были и внутрипартийные процессы, и ухудшающиеся экономические показатели, и возраст самого президента. Но, по мнению эксперта, Байден не собирается добровольно отказываться от власти на пике своей политической карьеры. Более того, ввиду исторической практики, действующий президент обычно является безоговорочным фаворитом гонки и получает номинацию от собственной партии. Если не рассматривать крайних сценариев, как, например, ухудшение здоровья Байдена или дефолт США, данная практика не изменится, считает Сокольщик.
Основная интрига сейчас заключается в выборе кандидата Республиканской партии. Трамп находится под следствием, а его главный конкурент губернатор Флориды Рон Десантис уверенно набирает очки. Тем не менее у Трампа высокие шансы на выдвижение от партии. По мнению Сокольщика, несмотря на возбужденное против него уголовное дело, в силу его харизмы, политического чутья и таланта, он сможет выйти сухим из воды и использовать обвинения в свою пользу. У кандидатов от Республиканской и Демократической партий одинаково высокие шансы на успех, считает Сокольщик. В момент голосования ключевые экономические показатели зачастую являются свидетельством успешности той или иной администрации. Поэтому, необходимо дождаться начала кампании, но на текущий момент динамика в экономике скорее негативная, что снижает вероятность успеха Байдена, заключает Сокольщик.
Рейтинг одобрения деятельности Байдена сейчас составляет 42%, но нужно помнить, что Барак Обама и Рональд Рейган с аналогичными рейтингами переизбирались, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Байден за годы президентства заручился поддержкой всех низовых организаций, поэтому можно сказать, что конкурентов внутри партии у него не будет, уверен эксперт.
Байден объявил о своем участии в президентских выборах именно сейчас, так как до начала выборов осталось 18 месяцев, которые он сможет использовать, чтобы собрать деньги на избирательную кампанию. При этом Байден смог выстроить определенный имидж, считает эксперт: сейчас у него второй этап «битвы за демократию». Первый этап был после штурма Капитолия, а второй – вооруженный конфликт на Украине, говорит Наумов. Что касается конкурента Байдена – Трампа, то его рейтинг одобрения в среднем составляет 38%, и среди республиканцев ожидается сильная конкуренция. По мнению Наумова, там стоит обратить особое внимание на Десантиса, так как он один из немногих политиков, чей рейтинг одобрения превышает рейтинг неодобрения.