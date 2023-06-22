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Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии

Ведомости

Президент США Джо Байден по ошибке приложил правую руку к сердцу во время исполнения гимна Индии. Видео с этим фрагментом появилось в соцсетях.

На записи видно, как во время исполнения гимна Индии Байден поднял правую руку и приложил к сердцу. Спустя несколько секунд он начал медленно опускать руку обратно, осознав свою ошибку.

20 июня в США с официальным визитом приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. 21 июня в Белом доме состоялась церемония приема индийского лидера, в рамках которой прозвучали гимны обеих стран.

Reuters пишет, что Байден устроил красочную церемонию приема Моди. В Белом доме расстелили красную дорожку, а на южной лужайке собралось около 7000 человек. «Эта грандиозная церемония приветствия в Белом доме сегодня – честь и гордость для 1,4 млрд жителей Индии», – прокомментировал прием Моди.

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В ходе визита Моди встретится и с другими официальными лицами, а также выступит в конгрессе. Ключевым вопросом переговоров станет укрепление военно-технического сотрудничества и передача американских технологий Дели. Вашингтон видит Индию ключевым противником Китая и своим вероятным союзником против него, отмечает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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