Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии
Президент США Джо Байден по ошибке приложил правую руку к сердцу во время исполнения гимна Индии. Видео с этим фрагментом появилось в соцсетях.
На записи видно, как во время исполнения гимна Индии Байден поднял правую руку и приложил к сердцу. Спустя несколько секунд он начал медленно опускать руку обратно, осознав свою ошибку.
20 июня в США с официальным визитом приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. 21 июня в Белом доме состоялась церемония приема индийского лидера, в рамках которой прозвучали гимны обеих стран.
Reuters пишет, что Байден устроил красочную церемонию приема Моди. В Белом доме расстелили красную дорожку, а на южной лужайке собралось около 7000 человек. «Эта грандиозная церемония приветствия в Белом доме сегодня – честь и гордость для 1,4 млрд жителей Индии», – прокомментировал прием Моди.
В ходе визита Моди встретится и с другими официальными лицами, а также выступит в конгрессе. Ключевым вопросом переговоров станет укрепление военно-технического сотрудничества и передача американских технологий Дели. Вашингтон видит Индию ключевым противником Китая и своим вероятным союзником против него, отмечает агентство.