Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии

Reuters пишет, что Байден устроил красочную церемонию приема Моди. В Белом доме расстелили красную дорожку, а на южной лужайке собралось около 7000 человек. «Эта грандиозная церемония приветствия в Белом доме сегодня – честь и гордость для 1,4 млрд жителей Индии», – прокомментировал прием Моди.