Рогов сообщил об отражении новой атаки ВСУ в Запорожской области

Ранее Рогов сообщил, что атака ВСУ на этом направлении началась 22 июня в четыре часа утра. Украинские войска пошли в атаку на немецких танках Leopard. «Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», – заявлял Рогов. Он говорил, что на протяжении нескольких часов шли бои высокой интенсивности.