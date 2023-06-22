Рогов сообщил об отражении новой атаки ВСУ в Запорожской области
Предпринятая 22 июня новая атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области отбита, противнику не удалось вклиниться в линию российской обороны. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили», – рассказал он агентству.
Ранее Рогов сообщил, что атака ВСУ на этом направлении началась 22 июня в четыре часа утра. Украинские войска пошли в атаку на немецких танках Leopard. «Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», – заявлял Рогов. Он говорил, что на протяжении нескольких часов шли бои высокой интенсивности.
14 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военнослужащие не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне в регионе. По его словам, основные бои сейчас ведутся на территории Времевского выступа.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. Сегодня на совещании главы государства с постоянными членами Совбеза министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ после проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, снизили активность. По его словам, сейчас украинская армия занимается перегруппировкой.