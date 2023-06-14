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Политика

Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области

Ведомости

Украинские военнослужащие не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне в Запорожской области. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил врио губернатора Евгений Балицкий на полях ПМЭФа.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», – сказал он.

По словам Балицкого, основные бои сейчас ведутся на территории Времевского выступа.

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление точно началось, но украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке «благодаря мужеству российских солдат». Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель».

Утром 8 июня член главного совета администрации Запорожской области Рогов рассказал о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях.

14 июня Минобороны сообщило, что ВСУ могли потерять с 4 июня около 7500 военнослужащих убитыми и ранеными. В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ за последние сутки пытались вести наступление на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, но не имели успеха и понесли «значительные» потери. Ночью российские войска высокоточным оружием большой дальности атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных