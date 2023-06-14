Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области
«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», – сказал он.
По словам Балицкого, основные бои сейчас ведутся на территории Времевского выступа.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление точно началось, но украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке «благодаря мужеству российских солдат». Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель».
Утром 8 июня член главного совета администрации Запорожской области Рогов рассказал о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях.
14 июня Минобороны сообщило, что ВСУ могли потерять с 4 июня около 7500 военнослужащих убитыми и ранеными. В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ за последние сутки пытались вести наступление на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, но не имели успеха и понесли «значительные» потери. Ночью российские войска высокоточным оружием большой дальности атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.