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Политика

Песков: отношения России и Африки не направлены против третьих стран

Ведомости

Россия развивает добрые и конструктивные отношения со всеми странами Африки, они не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в дестабилизации ситуации в африканских странах.

«Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей, проблем друг друга, отношения со всеми странами Африки. И эти отношения ни коем образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения собственно становились предметом озабоченности кого бы то ни было», – сказал Песков.

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В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Мероприятие стало подготовкой ко второму саммиту «Россия – Африка», даты которого ранее были изменены на 27-28 июля. В Кремле объяснили сокращение сроков саммита нюансировкой программы.

Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.

Глава государства подчеркнул, что африканские страны стремятся проводить независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю политику, и заявил, что Россия и Африка «противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии». «Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство», – сказал тогда президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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