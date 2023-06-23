Песков: отношения России и Африки не направлены против третьих стран

«Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей, проблем друг друга, отношения со всеми странами Африки. И эти отношения ни коем образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения собственно становились предметом озабоченности кого бы то ни было», – сказал Песков.