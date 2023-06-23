Песков: отношения России и Африки не направлены против третьих стран
Россия развивает добрые и конструктивные отношения со всеми странами Африки, они не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в дестабилизации ситуации в африканских странах.
«Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей, проблем друг друга, отношения со всеми странами Африки. И эти отношения ни коем образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. Но мы также не хотели бы, чтобы эти отношения собственно становились предметом озабоченности кого бы то ни было», – сказал Песков.
В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Мероприятие стало подготовкой ко второму саммиту «Россия – Африка», даты которого ранее были изменены на 27-28 июля. В Кремле объяснили сокращение сроков саммита нюансировкой программы.
Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.
Глава государства подчеркнул, что африканские страны стремятся проводить независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю политику, и заявил, что Россия и Африка «противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии». «Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство», – сказал тогда президент.