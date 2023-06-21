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Песков объяснил сокращение сроков саммита «Россия-Африка»

Ведомости

Сокращение сроков проведения второго саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге связано с нюансировкой программы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это связано с программой. Такая нюансировка программы саммита», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Днем ранее стало известно, что даты проведения второго саммита, экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» изменены на 27–28 июля. Ранее мероприятие было запланировано на 26–29 июля.

Ранее по теме: Организатор изменил дату проведения второго саммита «Россия – Африка»

В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Мероприятие стало подготовкой ко второму саммиту «Россия – Африка». Организатором форума является фонд «Росконгресс».

Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.

Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных