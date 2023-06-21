Песков объяснил сокращение сроков саммита «Россия-Африка»

Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.