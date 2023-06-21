Песков объяснил сокращение сроков саммита «Россия-Африка»
Сокращение сроков проведения второго саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге связано с нюансировкой программы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это связано с программой. Такая нюансировка программы саммита», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Днем ранее стало известно, что даты проведения второго саммита, экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» изменены на 27–28 июля. Ранее мероприятие было запланировано на 26–29 июля.
В конце марта президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире». Мероприятие стало подготовкой ко второму саммиту «Россия – Африка». Организатором форума является фонд «Росконгресс».
Путин сказал, что первый саммит «Россия – Африка», который проходил в Сочи в 2019 г., позволил России оживить связи с государствами континента. Москва «всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», отметил президент, назвав это одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.
Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.