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Политика

В МИД России рассказали об ответных мерах на новый пакет санкций Евросоюза

Ведомости

В ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов союза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел.

«Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. <…> Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», – говорится в сообщении российского МИДа.

Въезд в Россию запретили представителям силовых, государственных и коммерческих организаций ЕС, которые участвуют в военной помощи Украине и собирают средства на нужды ВСУ. Также ограничительные меры введены и в отношении европейских чиновников, которые ответственны за санкции против России, и парламентариев стран ЕС, которые «продвигают конфронтационную повестку».

Ранее по теме: Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России

Ранее 23 июня ЕС официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Новый пакет состоит из ограничений против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Под запрет попали некоторые СМИ. Санкции включают запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и другие ограничительные меры.

После утверждения пакета верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, чьи слова привела пресс-служба Евросовета, заявил, что новый пакет усилит давление на российскую экономику. В Кремле тогда не стали комментировать вводимый пакет и предложили дождаться его официального опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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