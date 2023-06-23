В МИД России рассказали об ответных мерах на новый пакет санкций Евросоюза
В ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей евроинститутов и стран-членов союза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел.
«Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. <…> Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», – говорится в сообщении российского МИДа.
Въезд в Россию запретили представителям силовых, государственных и коммерческих организаций ЕС, которые участвуют в военной помощи Украине и собирают средства на нужды ВСУ. Также ограничительные меры введены и в отношении европейских чиновников, которые ответственны за санкции против России, и парламентариев стран ЕС, которые «продвигают конфронтационную повестку».
Ранее 23 июня ЕС официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Новый пакет состоит из ограничений против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Под запрет попали некоторые СМИ. Санкции включают запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и другие ограничительные меры.
После утверждения пакета верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, чьи слова привела пресс-служба Евросовета, заявил, что новый пакет усилит давление на российскую экономику. В Кремле тогда не стали комментировать вводимый пакет и предложили дождаться его официального опубликования.