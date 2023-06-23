В МИД России рассказали об ответных мерах на новый пакет санкций Евросоюза

Ранее 23 июня ЕС официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Новый пакет состоит из ограничений против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Под запрет попали некоторые СМИ. Санкции включают запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы и другие ограничительные меры.