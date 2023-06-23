Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России
Евросоюз официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России, следует из опубликованного документа.
Новый пакет вводит санкции против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц, – среди них военные, журналисты, бизнесмены и др. Также под запрет попали некоторые СМИ. В частности, в санкционном списке оказались «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон».
Запрещается транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии). Заходы любых танкеров из России в порты Европы, а также въезд прицепов и полуприцепов тоже попали в европейский санкционный список. ЕС также запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.
Расширяется право Евросоюза на запрет экспорта в страны, из которых подпадающие под санкции товары после поставляются в Россию. Ограничения коснулись и некоторых компонентов: ЕС запретил поставки навигационных приборов, электрокомпонентов, полупроводников и ряда металлов в РФ. Европейские власти также запрещают импорт продукции из стали и изделий, для производства которых использовался российский металл. Уточняется, что к санкциями союза, которые касаются экспорта высокотехнологичной продукции, также присоединилась Швейцария.
После утверждения пакета верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, чьи слова привела пресс-служба Евросовета, заявил, что новый пакет усилит давление на российскую экономику. В Кремле тогда не стали комментировать вводимый пакет и предложили дождаться его официального опубликования.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявлял «Ведомостям», что сам пакет сложно назвать шоковым для России, хотя он и наносит ущерб стране. «Что же касается нефти, то тут ограничения наносят урон не только России, которая и так считает европейский рынок потерянным, но и самому ЕС. Брюсселю придется компенсировать ущерб тем странам, которые добились исключений для покупки российских энергоносителей», – отмечал Тимофеев.