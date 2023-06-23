Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявлял «Ведомостям», что сам пакет сложно назвать шоковым для России, хотя он и наносит ущерб стране. «Что же касается нефти, то тут ограничения наносят урон не только России, которая и так считает европейский рынок потерянным, но и самому ЕС. Брюсселю придется компенсировать ущерб тем странам, которые добились исключений для покупки российских энергоносителей», – отмечал Тимофеев.