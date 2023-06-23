Медведев назвал переговоры с президентом Польшей бессмысленными

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», – написал он, напомнив, что «в XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием». «Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», – заключил он.