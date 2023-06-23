Медведев назвал переговоры с президентом Польшей бессмысленными
Переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой не имеют смысла. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», – написал он, напомнив, что «в XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием». «Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», – заключил он.
Ранее 23 июня Дуда сравнил Россию с «диким зверем», которого необходимо «выследить и застрелить».
Ранее российские власти неоднократно называли политику Польши в отношении России проявлением русофобии. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Польши «граничат с безумием». Таким образом он прокомментировал идею Варшавы отказаться от традиционного названия Калининграда и использовать вместо этого название «Крулевец», а также срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами в Варшаве 9 мая.