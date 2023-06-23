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Медведев назвал переговоры с президентом Польшей бессмысленными

Ведомости

Переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой не имеют смысла. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. 

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», – написал он, напомнив, что «в XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием». «Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», – заключил он.

Ранее 23 июня Дуда сравнил Россию с «диким зверем», которого необходимо «выследить и застрелить». 

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Ранее российские власти неоднократно называли политику Польши в отношении России проявлением русофобии. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Польши «граничат с безумием». Таким образом он прокомментировал идею Варшавы отказаться от традиционного названия Калининграда и использовать вместо этого название «Крулевец», а также срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами в Варшаве 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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