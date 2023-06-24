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ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать ее основателя Евгения Пригожина

Ведомости

Федеральная служба безопасности призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ и «ударом в спину» российским военным.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал пресс-службы Генпрокуратуры России.

Что случилось с Пригожиным. Главное

По факту заявлений главы ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело

«Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа»,- говорится в сообщении. В Генпрокуратуре добавили, что действиям Пригожина « будет дана надлежащая правовая оценка».

Ведомство напомнило, что за это  преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее о том, что против Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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