ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать ее основателя Евгения Пригожина

«Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа»,- говорится в сообщении. В Генпрокуратуре добавили, что действиям Пригожина « будет дана надлежащая правовая оценка».