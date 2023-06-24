ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать ее основателя Евгения Пригожина
Федеральная служба безопасности призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ и «ударом в спину» российским военным.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал пресс-службы Генпрокуратуры России.
«Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа»,- говорится в сообщении. В Генпрокуратуре добавили, что действиям Пригожина « будет дана надлежащая правовая оценка».
Ведомство напомнило, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее о том, что против Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.