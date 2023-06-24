Минобороны: ВСУ готовятся к наступлению, используя провокацию Пригожина
Киев сосредотачивает силы для наступательных действий, воспользовавшись «провокацией» создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Минобороны РФ.
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны.
В экстренном выпуске Первого канала сообщили, что заявления, сделанные от имени Пригожина, стали «ножом в спину» российским военным.
Президент России Владимир Путин уже проинформирован о ситуации, которая разворачивается между Пригожиным и Минобороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ (цитата по ТАСС). Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ и «ударом в спину» российским военным, сообщили там.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал пресс-службы Генпрокуратуры России.
В Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.