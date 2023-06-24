Минобороны: ВСУ готовятся к наступлению, используя провокацию Пригожина

В Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.