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Минобороны: ВСУ готовятся к наступлению, используя провокацию Пригожина

Ведомости

Киев сосредотачивает силы для наступательных действий, воспользовавшись «провокацией» создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Минобороны РФ.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны.

В экстренном выпуске Первого канала сообщили, что заявления, сделанные от имени Пригожина, стали «ножом в спину» российским военным.

Президент России Владимир Путин уже проинформирован о ситуации, которая разворачивается между Пригожиным и Минобороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По факту заявлений главы ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело

Ранее ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ (цитата по ТАСС). Заявления и действия Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта в РФ и «ударом в спину» российским военным, сообщили там.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал пресс-службы Генпрокуратуры России.

В Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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