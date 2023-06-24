КПРФ отказалась выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья
КПРФ поддержала решение не выдвигать кандидата от партии на выборах губернатора Приморья, за бойкот выборов на конференции приморского отделения проголосовали большинство делегатов, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого секретаря крайкома партии Анатолия Долгачева.
Долгачев заявил изданию, что в партии не считают возможным участвовать в выборах, «поскольку нас связали по рукам и ногам».
«Без контроля за участковыми комиссиями нам могут легко нарисовать четвертое или пятое место. Это только дискредитирует партию», – сказал он.
10 июня пленум крайкома КПРФ решил не выдвигать своего кандидата на сентябрьских выборах губернатора Приморья в связи с массовым исключением представителей от партии из составов участковых избирательных комиссий, писало издание. До этого фракции КПРФ в заксобрании Приморья провели несколько пикетов в знак протеста против недопуска однопартийцев в составы формируемых УИК, сообщила «Ведомостям» депутат-коммунист Наталья Кочугова: «Владивосток много лет является центром протестного голосования, «красным городом». Начиная с 2011 г. мы планомерно наращиваем свое присутствие в городском и краевом парламентах, поэтому почему такая ситуация происходит, мне совершенно понятно».
«Коммерсантъ» 30 мая сообщал, что приморские коммунисты не исключают отказа от участия в выборах губернатора (запланированы на 10 сентября) из-за массового отсеивания однопартийцев в результате рейтингового голосования при формировании новых составов УИК. Кочугова сказала «Ведомостям», что окончательно решение по выборам будет принято на краевом пленуме КПРФ в середине июня.
В 2018 г. кандидат КПРФ Андрей Ищенко вышел во второй тур на выборах губернатора Приморья против единоросса Андрея Тарасенко, но итоги голосования были отменены. На выборы против врио губернатора Олега Кожемяко коммунисты кандидата уже не выставляли.