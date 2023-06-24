КПРФ отказалась выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья

10 июня пленум крайкома КПРФ решил не выдвигать своего кандидата на сентябрьских выборах губернатора Приморья в связи с массовым исключением представителей от партии из составов участковых избирательных комиссий, писало издание. До этого фракции КПРФ в заксобрании Приморья провели несколько пикетов в знак протеста против недопуска однопартийцев в составы формируемых УИК, сообщила «Ведомостям» депутат-коммунист Наталья Кочугова: «Владивосток много лет является центром протестного голосования, «красным городом». Начиная с 2011 г. мы планомерно наращиваем свое присутствие в городском и краевом парламентах, поэтому почему такая ситуация происходит, мне совершенно понятно».