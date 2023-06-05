На проблемы при зачислении в новые составы комиссий жалуется только одна думская партия

На проблемы при зачислении в новые составы комиссий жалуется только одна думская партияВ этом году должно пройти переформирование около 92 000 составов УИК
В 2023 г. в 87 субъектах РФ проходит переформирование около 92 000 составов участковых избирательных комиссий, которые занимаются организацией голосования и подсчетом голосов на местах. Такие данные ранее оглашала председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Эта процедура происходит раз в пять лет. «Тотальное обновление», как отмечала Памфилова, затронет 800 000 человек.
Пока на проблемы с включением своих представителей в УИК обращают внимание партии КПРФ и «Яблоко».
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