На проблемы при зачислении в новые составы комиссий жалуется только одна думская партия

В 2023 г. в 87 субъектах РФ проходит переформирование около 92 000 составов участковых избирательных комиссий, которые занимаются организацией голосования и подсчетом голосов на местах. Такие данные ранее оглашала председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Эта процедура происходит раз в пять лет. «Тотальное обновление», как отмечала Памфилова, затронет 800 000 человек.