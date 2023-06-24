В Крыму опровергли информацию о взрывах на полуострове
В социальных сетях распространяются сообщения о якобы взрывах в Крыму, это «вбросы», на полуострове все спокойно, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно», – написал он.
По информации советника главы Крыма, ситуация в регионе спокойная. Крючков утверждает, администраторы ресурсов, которые распространяют сообщения о взрывах, известны. «Ждем реакции правоохранителей», – добавил он.
Ранее в Крыму заявили о работе во всех крупных чатах полуострова ЦИПсО – Центра информационно-психологических спецопераций. Крючков призвал граждан «сохранять критичность мышления» и доверять только официальным сообщениям.
В Крыму предупреждают о недостоверных сообщениях на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее президент выступил с обращением.