Кадыров заявил о выезде чеченских бойцов в «зоны напряженности»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина и оценивает происходящее вокруг ЧВК «Вагнер» как военный мятеж и вызов государству. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали в зоны напряженности, написал он в своем Telegram-канале.
23 июня Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который, в частности, заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. Кадыров, по его словам, ранее предупреждал, что «война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу», такие действия могут привести к «кровавым последствиям».
Президент России Владимир Путин, пишет глава Чечни, «знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена», глава государства сам обзванивает командиров «на земле» и полностью контролирует ход проведения спецоперации, а его решения принимаются «взвешенно, скрупулезно».
«И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации – это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!» – написал Кадыров.
Он также призвал бойцов ЧВК не поддаваться на провокации и заявил, что происходящее – это не ультиматум Минобороны, а вызов государству и против него всем необходимо сплотиться вокруг президента.
«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности <...>Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» – заявил Кадыров.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».