Cиловые структуры Брянской области перевели в режим повышенной боевой готовности
Власти Брянской области перевели в режим повышенной боевой готовности организации, входящие в силовой блок, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.
По данным главы области, ситуация в Брянской области и на границе с Украиной стабильная и находится под контролем. Ранее Богомаз в своем Telegram-канале написал, что провел сегодня заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе, по его словам, стабильная. «Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме», – заявил он.
Губернатор также выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина на фоне происходящих в стране событий. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Позже президент Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».