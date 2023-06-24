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Cиловые структуры Брянской области перевели в режим повышенной боевой готовности

Ведомости

Власти Брянской области перевели в режим повышенной боевой готовности организации, входящие в силовой блок, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза. 

По данным главы области, ситуация в Брянской области и на границе с Украиной стабильная и находится под контролем. Ранее Богомаз в своем Telegram-канале написал, что провел сегодня заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе, по его словам, стабильная. «Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме», – заявил он. 

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Губернатор также выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина на фоне происходящих в стране событий. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Позже президент Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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