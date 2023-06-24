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Общество

Власти Липецкой области призвали жителей не выходить из дома

Ведомости

Жителям Липецкой области в целях безопасности не следует покидать дома, от любых поездок на личном или общественном транспорте стоит воздержаться, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление оперативного штаба области. 

В оперштабе заявили, что сейчас все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. 

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте», – говорится в сообщении.

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Ранее сегодня власти Тульской области приняли решение ограничить транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей, водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром 24 июня также сообщил, что на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто движение по трассе М-4, произошел затор. В правительстве позднее заявили, что движение через все расположенные на территории Липецкой области въезды на трассу М-4 ограничено, разрешен только съезд с федеральной трассы. 

Кроме того, из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы, предупредили в пресс-службе.

Ранее по теме: Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Ограничения вводятся на фоне событий, происходящих в последние сутки вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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