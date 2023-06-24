Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону временно закроют
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют на несколько дней с понедельника, 26 июня, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там не уточнили причину закрытия центра.
Визовый центр будет закрыт с 26 по 30 июня. По данным АТОР, представители центра обещают связаться со всеми заявителями и предложить новые даты для подачи документов.
Ранее на фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. Ростовский губернатор Василий Голубев утром 24 июня призвал жителей не выезжать на трассу М4 «Дон» и заявил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы образовались многокилометровые пробки. Губернатор также попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр и по возможности оставаться дома. По его словам, ситуация находится под контролем и городской администрации и службам даны поручения по «сохранению нормального функционирования всех городских систем». Было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в городе.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Сообщалось, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».