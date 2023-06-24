Тверской губернатор призвал Пригожина последовать примеру Бориса Пуго
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что в ЧВК «Вагнер» много настоящих патриотов и сторонников президента России, они должны одуматься, а основателю военной компании Евгению Пригожину следует взять пример с «такого же предателя страны» – участника ГКЧП Бориса Пуго, который в 1991 г. совершил самоубийство. Заявление главы региона опубликовал близкий к правительству Telegram-канал «Пул69».
Руденя отметил, что среди бойцов ЧВК есть и жители Тверской области. По его словам, некоторые командиры обманули их, повели по пути предательства страны и участия в вооруженном мятеже. Он призвал одуматься участников «Вагнера» и прекратить противоправные действия и «братоубийственное преступление».
«Предательские мятежи никогда не достигали своих целей. Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», – заявил глава региона.
Евгений Пригожин 23 июня обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. Соответствующие заявления были распространены в соцсетях, связанных с бизнесменом. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности.
ФСБ почти сразу после этого возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, позже Генпрокуратура сообщила, что дело в отношении Пригожина возбуждено по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.
Президент Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.
Ранее президента поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие представители власти.