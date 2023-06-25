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Кадыров назвал эффективными действия чеченских военных в Ростове

Ведомости

Действия чеченских подразделений, направленных в Ростов-на-Дону, были крайне эффективными и продуманными, бойцы показали высокую боеспособность и готовность защитить родину, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

24 июня ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. Власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. Кадыров направил в регион бойцов Минобороны и Росгвардии.

Как уточнил в своем Telegram-канале Кадыров, подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы «при необходимости взять ситуацию под контроль». В регион, по его словам, выехали помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов  и командир полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиев.

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«Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде», – написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

По оценке главы Чечни, действия бойцов были «крайне эффективными и продуманными», они действовали строго в соответствии с приказом и «блестяще» выполнили поставленную задачу. 

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании со стороны Минобороны. В военном ведомстве опровергли заявление, назвав его информационной провокацией. После блокировки Ростова Пригожин анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. Против него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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