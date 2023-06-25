Кадыров назвал эффективными действия чеченских военных в Ростове

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании со стороны Минобороны. В военном ведомстве опровергли заявление, назвав его информационной провокацией. После блокировки Ростова Пригожин анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. Против него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.