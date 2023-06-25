Партия экс-премьера Греции Мицотакиса получает большинство на парламентских выборах
Партия бывшего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» одерживает победу на парламентских выборах, сообщает Bloomberg.
По результатам подсчета 87% протоколов консервативная партия набрала около 40,5%, что обеспечивает «Новой демократии» большинство в парламенте и позволит сформировать однопартийное правительство, уточняет агентство. В соответствии с избирательным законодательством Греции, партия может получить порядка 158 мест в парламенте из 300.
Другой бывший премьер Алексик Ципрас и его партия «Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс» («Сириза»), набирает порядка 17,8%. Всего в новый парламент войдут восемь партий, явка на выборах составила около 52%.
Bloomberg отмечает, что Мицотакис сделал своим центральным элементом своей кампании развитие экономики. «Народ дал нам надежное большинство. Основные реформы будут проводиться быстро», – заявил он.
Издание пишет, что Мицотакис будет приведен к присяге уже 26 июня, новый кабинет будет сформирован до 29-30 июня – до встречи лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.
Мицотакис являлся премьер-министром Греции с лета 2019 г., а с января 2016 г. президентом оппозиционной консервативной партии «Новая демократия», – по итогам выборов в греческий парламент в июле 2019 г. за нее проголосовали 39,8% избирателей, а правившая до этого «Сириза» премьера Алексиса Ципраса получила только 31,5% голосов.
«Российская газета» 22 марта писала, что полномочия нынешнего правительства Греции истекают в июле, но Мицотакис сообщил о проведении досрочных парламентских выборов. Но этому помешала железнодорожная катастрофа, в которой погибли 57 человек.
22 апреля Мицотакис попросил президента республики Катерину Сакелларопулу распустить парламент и назначить выборы на 21 мая.