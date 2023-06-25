Партия экс-премьера Греции Мицотакиса получает большинство на парламентских выборах

Мицотакис являлся премьер-министром Греции с лета 2019 г., а с января 2016 г. президентом оппозиционной консервативной партии «Новая демократия», – по итогам выборов в греческий парламент в июле 2019 г. за нее проголосовали 39,8% избирателей, а правившая до этого «Сириза» премьера Алексиса Ципраса получила только 31,5% голосов.