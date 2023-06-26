Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки

Шойгу рассказал, что западные страны в 2023 г. планируют поставить Украине дополнительное вооружение. В частности, это 250 танков, в том числе около 120 немецких Leopard, 31 американский Abrams и «остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», отметил он.