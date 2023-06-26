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Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал Минобороны.

«На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях», – говорится в сообщении.

Шойгу также провел совещание с командованием группировки, в ходе которого назвал очень эффективным выявление и поражение ее силами военной техники и бойцов ВСУ.

Министр также поручил и дальше вести активные разведывательные действия для пресечения планов противника на дальних подступах к передовой.

22 июня Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ВСУ после «проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий» снизили активность, понеся существенные потери. Сейчас противник занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск, доложил он.

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Шойгу рассказал, что западные страны в 2023 г. планируют поставить Украине дополнительное вооружение. В частности, это 250 танков, в том числе около 120 немецких Leopard, 31 американский Abrams и «остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», отметил он.

Министр также доложил президенту о ходе формирования резервной армии. По его словам, она будет создана уже к концу июня, в ближайшее время также будет сформирован и армейский корпус – они получат свыше 3700 единиц техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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