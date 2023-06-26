Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом

В феврале этого года Путин подчеркивал, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Президент подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.