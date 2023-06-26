Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом
Развитие и модернизация промышленности в России являются безусловным приоритетом, власти продолжат стимулировать внедрение новейших технологий, обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких отраслей, как машиностроение, авиастроение, робототехника и др. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям ХI международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023».
«Подчеркну: развитие и модернизация промышленности – наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, регионами, наукой обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования», – сказал президент.
Как отметил Путин, сегодня от кадрового потенциала «в огромной степени» зависит уверенное развитие отечественной индустрии, решение задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета России и др. В связи с этим президент отметил важность прихода на работу на российские предприятия молодых профессионалов.
«Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной», – акцентировал внимание президент.
7 июня в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Глава государства добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.
В феврале этого года Путин подчеркивал, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Президент подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.