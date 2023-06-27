Верховный суд: иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах
Признанные иноагентами лица не могут являться наблюдателями на выборах, сообщает РАПСИ со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда России.
В документе, посвященному рассмотрению судами дел о защите избирательных прав отмечается, что иноагент не вправе заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует: выдвижению кандидатов или их списков, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах или референдуме, а также проведению референдума или выдвижению инициативы о его проведении.
Такое лицо также не может «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума».
«С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», – говорится в документе.
В проекте отмечается, что иноагенты кроме того не смогут быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений. Как отмчает РАПСИ, в проекте постановления содержится ссылка на одно из положений из закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», перечисляющее ограничения для иноагентов во время выборов.
Ранее в июне Минцифры предложило перечислять на спецсчет отчисления от российских видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг авторам – иностранным агентам, которые были привлечены к ответственности за распространение фейков о российской армии.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.
26 апреля группа депутатов внесла в Госдуму так называемый законопроект «о третьих лицах». Он предписывает учитывать при взаимодействии с иноагентами официально установленные для них ограничения, которые описаны в ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (среди них – пребывание во власти, преподавательская деятельность, госфинансирование и др.). В случае нарушения этого требования Минюст может вынести предупреждение за «содействие», за ним следует штраф.