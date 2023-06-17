Минцифры предложило запретить размещение рекламы у авторов-иноагентов

«И вторая мера: Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у иноагентов тоже с этим признаком. Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу, – сказал министр (цитата по "РИА Новости").