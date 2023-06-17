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Минцифры предложило запретить размещение рекламы у авторов-иноагентов

Ведомости

Минцифры России предложило перечислять на спецсчет отчисления от российских видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг авторам-иностранным агентам, которые были привлечены к ответственности за распространение фейков о российской армии, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства Максут Шадаев. В качестве второй меры Министерство предлагает запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов, передает ТАСС.

Средства, как отметил Шадаев, будут удерживать для дальнейшего разбирательства. Минцифры также предлагает запретить компаниям размещать рекламу у иноагентов.

«И вторая мера: Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у иноагентов тоже с этим признаком. Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу, – сказал министр (цитата по "РИА Новости").

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В конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что признанные иноагентами россияне не должны получать доходы в России, в законодательство необходимо внести соответствующие изменения. Затем в Госдуме создали группу по ограничению финансирования иноагентов и уехавших артистов, а в мае министр юстиции Константин Чуйченко выступил с предложением лишать возможности иностранных агентов зарабатывать в стране. 

С 1 декабря 2022 г. в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентом может быть признан человек, получающий поддержку из-за рубежа или находящийся под иностранным влиянием и занимающийся политической деятельностью. 

Иноагенты обязаны маркировать созданные ими материалы. Также им запрещено вести просветительскую деятельность среди детей, преподавать в школах и вузах и работать на государственной или муниципальной службе. Кроме того, законом ограничивается получение такими гражданами государственной финансовой поддержки, в том числе это касается творческой деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных