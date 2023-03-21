Власти регионов стали добавлять в контракты артистов запрет на дискредитацию армии
В некоторых регионах России в контрактах российских артистов при организации концертов стали добавлять запрет на высказывания и поступки, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные тендеров на организацию мероприятий.
В частности, такое требование прописали власти Пскова в договоре с певицей Елкой об организации концерта, который состоится летом 2023 г. в годовщину освобождения города от немецких войск в Великую Отечественную войну. В документе также прописан запрет на демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Стоимость контракта составляет почти 3,35 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.
Как отмечает ТАСС, ранее власти Ленинградской области также прописали в договоре с певцом Родионом Газмановым, что текст исполняемых иностранных песен не должен «приводить к разжиганию межнациональной, межрасовой и религиозной розни». Кроме того, в Санкт-Петербурге на День пограничника запретили выступление артистов, признанных иноагентами.
Летом 2022 г. стало известно, что запрет на политические высказывания со сцены стали включать в контракты с российскими артистами крупные концертные агентства. В договорах также были прописаны штрафы в случае нарушения условия.
После начала спецоперации несколько артистов получили штрафы за дискредитацию армии. В августе 2022 г. за высказывания со сцены на тему боевых действий на Украине лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук был оштрафован на 50 000 руб. Также в декабре суд обязал выплатить 45 000 руб. по той же статье рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом).