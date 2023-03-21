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Общество

Власти регионов стали добавлять в контракты артистов запрет на дискредитацию армии

Ведомости

В некоторых регионах России в контрактах российских артистов при организации концертов стали добавлять запрет на высказывания и поступки, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные тендеров на организацию мероприятий.

В частности, такое требование прописали власти Пскова в договоре с певицей Елкой об организации концерта, который состоится летом 2023 г. в годовщину освобождения города от немецких войск в Великую Отечественную войну. В документе также прописан запрет на демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Стоимость контракта составляет почти 3,35 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Как отмечает ТАСС, ранее власти Ленинградской области также прописали в договоре с певцом Родионом Газмановым, что текст исполняемых иностранных песен не должен «приводить к разжиганию межнациональной, межрасовой и религиозной розни». Кроме того, в Санкт-Петербурге на День пограничника запретили выступление артистов, признанных иноагентами.

Летом 2022 г. стало известно, что запрет на политические высказывания со сцены стали включать в контракты с российскими артистами крупные концертные агентства. В договорах также были прописаны штрафы в случае нарушения условия.

После начала спецоперации несколько артистов получили штрафы за дискредитацию армии. В августе 2022 г. за высказывания со сцены на тему боевых действий на Украине лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук был оштрафован на 50 000 руб. Также в декабре суд обязал выплатить 45 000 руб. по той же статье рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных