Власти регионов стали добавлять в контракты артистов запрет на дискредитацию армии

В частности, такое требование прописали власти Пскова в договоре с певицей Елкой об организации концерта, который состоится летом 2023 г. в годовщину освобождения города от немецких войск в Великую Отечественную войну. В документе также прописан запрет на демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Стоимость контракта составляет почти 3,35 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.